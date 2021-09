Zanetti non ha dubbi sullo scudetto: "Sono due le squadre candidate!" (Di lunedì 27 settembre 2021) L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato a TMW del Napoli e della questione scudetto. "Ho affrontato sia il Napoli che il Milan in questo avvio di campionato: entrambe le squadre esprimono il miglior calcio in questo momento. Il Milan ha un grandissimo organico, ma il Napoli non è certo da meno. Loro due si stanno giocando lo scudetto" Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) L'allenatore del Venezia Paoloha parlato a TMW del Napoli e della questione. "Ho affrontato sia il Napoli che il Milan in questo avvio di campionato: entrambe leesprimono il miglior calcio in questo momento. Il Milan ha un grandissimo organico, ma il Napoli non è certo da meno. Loro due si stanno giocando lo

Advertising

Spazio_Napoli : Zanetti non ha dubbi sullo scudetto: 'Sono due le squadre candidate!' - toropuntoit : Non solo Aramu e Zanetti: gli ex granata a Venezia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LE FAVORITE - Venezia, Zanetti non ha dubbi: 'Milan e Napoli le più attrezzate per lo scudetto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LE FAVORITE - Venezia, Zanetti non ha dubbi: 'Milan e Napoli le più attrezzate per lo scudetto' - milanmagazine_ : LE FAVORITE - Venezia, Zanetti non ha dubbi: 'Milan e Napoli le più attrezzate per lo scudetto' -