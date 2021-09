Wta Nur-Sultan 2021 | programma e orari di martedì 28 settembre

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di Nur-, in riferimento alla giornata di28. Di scena i match di primo turno del torneo kazako: la testa di serie numero 1, nonché giocatrice di casa, Yulia Putinseva affronterà Ekaterine Gorgodze sul Centrale. In campo anche Kiki Mladenovic, terza nel seeding dell’Astana Open, la quale dovrà vedersela con Anna Danilina. Da non perdere, inoltre, la sfida tra la pragmatica Anna Blinkova e la creativa Ana Konjuh, non prima delle ore 07.00 italiane. Di seguito l’elenco dei match inin data 28WTA NUR-(MARTEDI 28) CENTER COURT dalle ore 07.00 italiane – ...

La copertura televisiva deldi- Sultan è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , emittente che ne detiene l'esclusività dei diritti; live streaming dei match ...Il programma, con gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 27 settembre del torneodi- Sultan 2021. Sei i match di primo turno di scena in Kazakhistan, dove è tutto pronto per l'inizio del main draw. Subito un campo la seconda forza del seeding Van Uytvanck. Occhi anche su ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 250 di Nur-Sultan 2021, in riferimento alla giornata di martedì 28 settembre. In campo Yulia Putintseva ...La programmazione del Wta 250 di Nur-Sultan 2021, torneo di scena in Kazakhistan in programma da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre.