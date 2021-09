Veleni e coltelli | i popolari tedeschi allo sbando

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) Com’era prevedibile, volano gli stracci nell’alleanza Cdu-Csu dopo la batosta elettorale di ieri in Germania. Secondo Bild, la stessa Angela Merkel avrebbe esortato l’Unione ad accelerare le trattative con Verdi e Liberali per battere sul tempo la Spd. “Sul governo si dovrà procedere molto rapidamente. Verdi e Fdp vogliono sapere in tempi stretti cosa chiediamo”, sarebbero le parole della cancelliera che resterà in carica fino a quando non nascerà un nuovo esecutivo. Ma la realtà, dopo il tonfo elettorale dal 33 per cento al 24 per cento, è ben diversa. Nell’alleanza, che finora ha guidato la Germania, c’è chi chiede le dimissioni del candidato Armin Laschet, ritenuto il responsabile della sconfitta. E l’eco del crollo si avverte anche a Bruxelles, dove il Ppe, primo partito europeo che esprime anche la presidenza della Commissione Europea con Ursula von der Leyen, corre il rischio di ...