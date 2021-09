Uomini e Donne: Maria De Filippi ha cacciato un tronista (Di lunedì 27 settembre 2021) Joele Milan Caos a Uomini e Donne. Nel corso della puntata registrata ieri, Maria De Filippi ha infatti deciso di “cacciare” dal dating show il tronista Joele Milan, colpevole di avere infranto una regola fondamentale del programma. Come spiegato da Il Vicolo delle News, nel corso della precedente puntata, Joele ha avuto modo di ballare con la corteggiatrice Ilaria. Pensando di non essere ascoltato, Milan ha dunque fatto sapere alla ragazza che il suo migliore amico aveva incominciato a seguirla sui social. A quel punto, il tronista ha invitato la giovane a ricambiare il follow in maniera tale da incominciare a sentirsi di nascosto. Maria De Filippi è corsa immediatamente ai ripari: dopo aver fatto sedere al centro dello studio tutte le ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 settembre 2021) Joele Milan Caos a. Nel corso della puntata registrata ieri,Deha infatti deciso di “cacciare” dal dating show ilJoele Milan, colpevole di avere infranto una regola fondamentale del programma. Come spiegato da Il Vicolo delle News, nel corso della precedente puntata, Joele ha avuto modo di ballare con la corteggiatrice Ilaria. Pensando di non essere ascoltato, Milan ha dunque fatto sapere alla ragazza che il suo migliore amico aveva incominciato a seguirla sui social. A quel punto, ilha invitato la giovane a ricambiare il follow in maniera tale da incominciare a sentirsi di nascosto.Deè corsa immediatamente ai ripari: dopo aver fatto sedere al centro dello studio tutte le ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - JenniferSunshi3 : @0NLY_ANG3L_ L'ho visto tutto... Ci sono persone molto utili che vogliono dare una mano e altre no e tra queste no… - Claudia99776 : RT @thebursinitaly: ??| Il messaggio di Kerem a Verissimo per la parità di genere: “Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro l… -