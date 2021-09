Soleil Sorge attaccata dalla fidanzata di Gianmaria Antinolfi, la lite al GF Vip: “Impara a recitare” (Di lunedì 27 settembre 2021) Soleil Sorge riceve la visita inaspettata della fidanzata di Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella Casa la ragazza, di nome Greta, ha più di una cosa da dire alla Sorge dopo aver fatto passare l’imprenditore per uno stalker. “Manchi di rispetto alle persone che hanno subito veramente determinate cose“, la dura accusa a Soleil. Soleil Sorge contro la fidanzata di Gianmaria Antinolfi Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, entra a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Prima del loro incontro, tuttavia, la ragazza ha qualcosa da dire a colei che ha posto il suo compagno sotto una cattiva ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021)riceve la visita inaspettata delladinella Casa del Grande Fratello Vip. Nella Casa la ragazza, di nome Greta, ha più di una cosa da dire alladopo aver fatto passare l’imprenditore per uno stalker. “Manchi di rispetto alle persone che hanno subito veramente determinate cose“, la dura accusa acontro ladiGreta Giulia Mastroianni,di, entra a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Prima del loro incontro, tuttavia, la ragazza ha qualcosa da dire a colei che ha posto il suo compagno sotto una cattiva ...

pazzeska6 : soleil sorge e raffaella fico demolendo i tuoi preferiti #gfvip - ABTZTFLG : Soleil… non Sorge… vedi de tramontà … pesantezza … strafottenza e maleducazione… narcisismo esasperato… pessimo ese… - LAGreenwoodReal : Soleil Sorge si meriterebbe una bella cinquina assestata sulla faccia. ODIOSA. #gfvip - gemmapalagi : RT @fairysorge: SOLEIL ANASTASIA SORGE HA DETTO NON TI CONVIENE GIOCARE CON ME. AMIAMO VEDERLO ? #gfvip - lovegoriferita : non ci interessa se non vi piace Soleil Anastasia Sorge non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non… -