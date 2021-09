Simone Inzaghi “Contro Shakhtar importante, non decisiva” (Di lunedì 27 settembre 2021) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Contro lo Shakhtar non è decisiva, ma sarà senz’altro una partita importante perchè entrambe vogliamo muovere la classifica. Per noi sarà una gara impegnativa Contro un avversario di valore”. Così il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Champions League sul terreno degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. “De Zerbi? Lo stimo molto, è un allenatore preparato che riesce a trasmettere le sue idee alle sue squadre – ha aggiunto il mister nerazzurro – Lo Shakhtar per alcuni aspetti è molto simile al Sassuolo. Dovremo stare molto attenti e fare una partita intensa, loro hanno ottime individualità e giocano molto bene a calcio”. “Possiamo migliorare, ma abbiamo fatto le prime sei di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “lonon è, ma sarà senz’altro una partitaperchè entrambe vogliamo muovere la classifica. Per noi sarà una gara impegnativaun avversario di valore”. Così il tecnico dell’Inter,, alla vigilia della sfida di Champions League sul terreno degli ucraini delloDonetsk. “De Zerbi? Lo stimo molto, è un allenatore preparato che riesce a trasmettere le sue idee alle sue squadre – ha aggiunto il mister nerazzurro – Loper alcuni aspetti è molto simile al Sassuolo. Dovremo stare molto attenti e fare una partita intensa, loro hanno ottime individualità e giocano molto bene a calcio”. “Possiamo migliorare, ma abbiamo fatto le prime sei di ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? nerazzurri scelti da Simone Inzaghi per #InterBologna! ?? Powered by @EASPORTSFIFA - Inter : ?? | FORMAZIONE #FiorentinaInter: ecco gli 1??1?? titolari scelti da Simone Inzaghi ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - FcInterNewsit : Simone #Inzaghi arriva al campo di allenamento del Suning Training Centre #FcInterNews #uefachampionsleague… - zanetti_14418 : RT @SempreIntercom: Inter Coach Simone Inzaghi Has Given Nicolo Barella More Freedom, Italian Media Argue - blogsicilia : #notizie #sicilia Simone Inzaghi “Contro Shakhtar importante, non decisiva” - -