Roma: Pd Lazio, 'Lega scarica Michetti e va su Calenda' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Che Calenda fosse divenuto il candidato della Lega di Giorgetti era chiaro a tutti. Oggi a sancirlo è proprio lo stesso Giorgetti, in un'intervista molto chiara e decisa, in cui scarica il debole Michetti e lancia la volata al leader di Azione". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Noi da tempo non avevamo dubbi sulla deriva che stava prendendo Calenda, che non a caso ha proposto il 'destro' Bertolaso come vicesindaco. Ora che è ufficiale che anche la Lega di 'Roma Ladrona' appoggia il neotatuato Calenda, siamo sempre più convinti che il vero voto utile e democratico sia quello per Gualtieri". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), 27 set. (Adnkronos) - “Chefosse divenuto il candidato delladi Giorgetti era chiaro a tutti. Oggi a sancirlo è proprio lo stesso Giorgetti, in un'intervista molto chiara e decisa, in cuiil debolee lancia la volata al leader di Azione". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd, Enzo Foschi. "Noi da tempo non avevamo dubbi sulla deriva che stava prendendo, che non a caso ha proposto il 'destro' Bertolaso come vicesindaco. Ora che è ufficiale che anche ladi 'Ladrona' appoggia il neotatuato, siamo sempre più convinti che il vero voto utile e democratico sia quello per Gualtieri".

