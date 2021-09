Playstation Plus: Leak svela i giochi gratis di Ottobre 2021 per PS4 e PS5 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tramite un Leak , cosi come successo in passato, sono stati svelati i giochi gratis di Ottobre 2021 di Playstation Plus per PS4 e PS5. Esattamente come accaduto per i titoli PS Plus di settembre 2021, il portale Dealabs ha infatti ospitato un post da parte dell’utente francofono “Bilibili“. Quest’ultimo, che ha correttamente anticipato i giochi PS Plus gratuiti di questo mese, riporta ora il presunto elenco di giochi PS4 e PS5 che saranno offerti in omaggio da Sony nel corso di Ottobre 2021. Secondo quanto affermato dall’insider, in particolare, le prossime settimane dovrebbero portare agli ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021) Tramite un, cosi come successo in passato, sono statiti ididiper PS4 e PS5. Esattamente come accaduto per i titoli PSdi settembre, il portale Dealabs ha infatti ospitato un post da parte dell’utente francofono “Bilibili“. Quest’ultimo, che ha correttamente anticipato iPSgratuiti di questo mese, riporta ora il presunto elenco diPS4 e PS5 che saranno offerti in omaggio da Sony nel corso di. Secondo quanto affermato dall’insider, in particolare, le prossime settimane dovrebbero portare agli ...

