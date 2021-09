Osai | CdA approva semestrale Outlook positivo per la 2° parte dell’anno

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA diAutomation System, società quotata all’AIM Italia specializzata in macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, hato la Relazioneconsolidata del gruppo al 30 giugno 2021. I ricavi delle vendite sono stati pari a 12,69 milioni di euro, in incremento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente di circa 1,57 milioni di euro. La quota di export supera il 90%, in crescita dall’83% al 31 dicembre 2020. L’EBITDA è stato di 0,62 milioni di euro (1,52 milioni di euro al 30 giugno 2020), con un EBITDA margin pari al 4,45%, mentre il risultato netto è stato di -0,49 milioni di euro (0,21 milioni di euro al 30 giugno 2020). La Posizione finanziaria netta registra un minor indebitamento rispetto alla fine dell’esercizio precedente per circa 0,9 milioni di euro ...