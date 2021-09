Napoli, Ferlaino ci crede: “Può essere l’anno buono per lo Scudetto” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Può essere l’anno buono per lo Scudetto del Napoli. La Juve quest’anno non ha più Cristiano Ronaldo e una difesa con Bonucci e Chiellini che avanzano con l’età. Il Milan dei giovani è da temere, ma forse è un po’ inesperto e l’Atalanta è una bellissima squadra ma non so quanto possa competere per il vertice”. Lo ha dichiarato Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Puòper lodel. La Juve quest’anno non ha più Cristiano Ronaldo e una difesa con Bonucci e Chiellini che avanzano con l’età. Il Milan dei giovani è da temere, ma forse è un po’ inesperto e l’Atalanta è una bellissima squadra ma non so quanto possa competere per il vertice”. Lo ha dichiarato Corrado, ex presidente del, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. SportFace.

