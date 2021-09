Morisi indagato, Di Battista: “Non speculo su di lui, ora è debole” (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi indagato per droga? “Dei grammi di coca trovati in casa del social media manager di Salvini non me ne frega nulla. Non speculerò mai su una roba così. Mi interessano le politiche di Salvini”. Così Alessandro Di Battista su Facebook. “Faceva l’anti-sistema poi ha iniziato anche lui ad inumidire le natiche di Confindustria. Parla di legalità e propone Berlusconi (pregiudicato per frode fiscale) al Quirinale. Attacca il reddito di cittadinanza (da lui votato) ma non dice una parola sui miliardi buttati in Afghanistan, sulle grandi opere inutili, sulla corruzione dilagante, sui miliardi presi dai partiti nonostante il popolo italiano abbia bocciato sonoramente il finanziamento pubblico ai politici”. “Si mette la mascherina di Borsellino ma tace sul patto Cosa nostra-Berlusconi realizzato grazie all’intermediazione criminale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Lucaper droga? “Dei grammi di coca trovati in casa del social media manager di Salvini non me ne frega nulla. Non speculerò mai su una roba così. Mi interessano le politiche di Salvini”. Così Alessandro Disu Facebook. “Faceva l’anti-sistema poi ha iniziato anche lui ad inumidire le natiche di Confindustria. Parla di legalità e propone Berlusconi (pregiudicato per frode fiscale) al Quirinale. Attacca il reddito di cittadinanza (da lui votato) ma non dice una parola sui miliardi buttati in Afghanistan, sulle grandi opere inutili, sulla corruzione dilagante, sui miliardi presi dai partiti nonostante il popolo italiano abbia bocciato sonoramente il finanziamento pubblico ai politici”. “Si mette la mascherina di Borsellino ma tace sul patto Cosa nostra-Berlusconi realizzato grazie all’intermediazione criminale ...

