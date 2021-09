Massimo Giletti | furioso con Scherzi a parte

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ancheè stato vittima di uno deglidima, al contrario della maggiordei protagonisti della trasmissione, l’uomo non ha gradito la gag, andando su tutte le furie. Ieri, domenica 26 settembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata die tra i tanti protagonisti c’è stato Massimio. L’uomo, che si era recato a Pescara per presentare il suo libro “Le Dannate”, una volta arrivato alla (finta) associazione filantropica “Il cenacolo di D’annunzio”, è stato accusato di aver rubato una penna apnente proprio al poeta “vate” ma, ovviamente, non ha gradito il siparietto, andando su tutte le furie davanti a chi lo accusava di essere un ...

Anchesarebbe dovuto essere presente in studio, essendo stato vittima di uno scherzo. Eppure il conduttore pare che non abbia preso così bene la 'trappola' tesa dallo show e, ancora ..., lo conosciamo tutti per essere u n noto conduttore televisiv o, ma anche giornalista e autore televisivo il quale da diversi anni entra nelle case degli italiani con le sue ...La stazione di Pescina è stata parte dell'ambientazione di uno scherzo fatto a Massimo Giletti su "Scherzi a parte" ...Scherzi a Parte ci va giù pesante con Massimo Giletti, con il presentatore che si infuria. Andiamo a vedere perchè lo showman non si è presentato in studio.