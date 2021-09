Lutto nel giornalismo: addio a Marida Lombardo Pijola (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ morta Marida Lombardo Pijola, una vita al Messaggero come inviata, poi scrittrice di successo. La giornalista ha combattuto ma ha perso la sua battaglia contro la malattia e sono decine e decine i messaggi arrivati in queste ore via social e non solo, per questa giornalista elegante che spesso abbiamo visto anche in tv, nei tanti salotti televisivi. E’ stata spesso ospite dei programmi più visti, e lì anche il pubblico ne ha apprezzato le qualità e la professionalità. Mai una parola di troppo, sempre grande stile nelle sue risposte e nei suoi commenti. Gentile e disponibile, sono solo alcuni dei tanti aggettivi di chi oggi ricorda Marida con il sorriso, ma che prova grande tristezza nell’apprendere della sua morte. Tra gli altri, anche il dolce ricordo di Monica Setta: “Marida, ti ho conosciuto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ morta, una vita al Messaggero come inviata, poi scrittrice di successo. La giornalista ha combattuto ma ha perso la sua battaglia contro la malattia e sono decine e decine i messaggi arrivati in queste ore via social e non solo, per questa giornalista elegante che spesso abbiamo visto anche in tv, nei tanti salotti televisivi. E’ stata spesso ospite dei programmi più visti, e lì anche il pubblico ne ha apprezzato le qualità e la professionalità. Mai una parola di troppo, sempre grande stile nelle sue risposte e nei suoi commenti. Gentile e disponibile, sono solo alcuni dei tanti aggettivi di chi oggi ricordacon il sorriso, ma che prova grande tristezza nell’apprendere della sua morte. Tra gli altri, anche il dolce ricordo di Monica Setta: “, ti ho conosciuto che ...

