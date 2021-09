L' Europa domina la Laver Cup | per Berrettini il primo trionfo sul ' Resto del mondo'

(Di lunedì 27 settembre 2021) La selezione dei migliori tennisti europei, capitanata da Borg, si impone per 14 - 1 sul team 'Rest of World' capitanato da McEnroe. Una grande festa per il pubblico e per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa domina

La selezione dei migliori tennisti europei, capitanata da Borg, si impone per 14 - 1 sul team 'Rest of World' capitanato da McEnroe. Una grande festa per il pubblico e per i giocatori. Un risultato annunciato in partenza, una supremazia schiacciante, un dominio che ha espresso perfettamente gli attuali valori. L'Europa ha stravinto la Laver Cup 2021, imponendosi per 14-1 contro il Rest of World.