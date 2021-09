Lavoro: Draghi con sindacati circoscrive campo, 'parliamo di sicurezza e salute' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggi parliamo di sicurezza e salute". I sindacati, uscendo dall'incontro a Palazzo Chigi, spiegano che il premier Mario Draghi ha aperto la riunione circoscrivendo subito il campo, rimandando gli altri temi in agenda a successivi incontri. Ecco perché, viene spiegato, gli altri temi posti sul tavolo dalle sigle sindacali al momento sono rimaste in stand-by, compreso quello del salario minimo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggidi". I, uscendo dall'incontro a Palazzo Chigi, spiegano che il premier Marioha aperto la riunionendo subito il, rimandando gli altri temi in agenda a successivi incontri. Ecco perché, viene spiegato, gli altri temi posti sul tavolo dalle sigle sindacali al momento sono rimaste in stand-by, compreso quello del salario minimo.

