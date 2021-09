Il Wired Next Fest torna dal 30 settembre al 2 ottobre con un evento dedicato alla sostenibilità (Di lunedì 27 settembre 2021) Si chiude con l’appuntamento del 1° e 2 ottobre la nuova puntata del Wired Next Fest realizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. Si è iniziato il 14 aprile con la puntata dedicata all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play. Si è poi continuato con un secondo appuntamento il 12 maggio dedicato alla Social Innovation, con un terzo il 16 giugno a tema Next Generation mentre il 14 luglio si è parlato di Life. I precedenti appuntamenti hanno ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) Si chiude con l’appuntamento del 1° e 2la nuova puntata delrealizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. Si è iniziato il 14 aprile con la puntata dedicata all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play. Si è poi continuato con un secondo appuntamento il 12 maggioSocial Innovation, con un terzo il 16 giugno a temaGeneration mentre il 14 luglio si è parlato di Life. I precedenti appuntamenti hanno ...

Advertising

cheaterbag : RT wireditalia '@ferrazza .@LRDLofficial apre con un concerto in streaming (a pagamento), insieme ad alcuni ospiti,… - cheaterbag : RT wireditalia '.@ferrazza: 'Abbiamo provato a trasformare il Wired Next Fest 2021 in un'esperienza e non in una zo… - cheaterbag : RT wireditalia 'È iniziata la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo appuntamento che chiude il Wired Next… - wireditalia : @ferrazza .@LRDLofficial apre con un concerto in streaming (a pagamento), insieme ad alcuni ospiti, l'ultima tappa… - wireditalia : .@ferrazza: 'Abbiamo provato a trasformare il Wired Next Fest 2021 in un'esperienza e non in una zoom call' -