Il Napoli transformer di Spalletti

(Di lunedì 27 settembre 2021) Imprevedibilità è equilibrio Durante la stagione 2020/21, nell’ambito di questa rubrica, abbiamo più volte evidenziato la necessità per cui l’allenatore del– a quel tempo era Gennaro Gattuso – dovesse incidere in maniera più consistente sulle partite. Secondo noi avrebbe dovuto farlo attraverso un lavoro sul campo più vasto, più vario. Avrebbe dovuto farlo con delle intuizioni e dei cambiamenti che riuscissero ad andare oltre alcuni concetti già metabolizzati dai giocatori – la costruzione dal basso, le catene laterali, il lancio in verticale per Osimhen – e dagli avversari, nonché affini solo ad alcuni elementi della rosa. La nostra era una richiesta di imprevedibilità, ma anche di equilibrio tattico: come detto più volte da Lucianoe anche oggi da Allegri – un allenatore che può sembrare ed essere considerato agli antipodi, più ...