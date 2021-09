Il Cloud Gaming: dalla console ai giochi in streaming (Di lunedì 27 settembre 2021) Giocare non è mai stato così semplice. Grazie al cosiddetto Cloud Gaming, la console di gioco prende polvere su uno scaffale perché non più utilizzata. Come? La tecnologia del Cloud system consente di salvare enormi moli di dati su server dedicati, a cui gli utenti possono accedere per fruire di contenuti, servizi, film e giochi. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Giocare non è mai stato così semplice. Grazie al cosiddetto, ladi gioco prende polvere su uno scaffale perché non più utilizzata. Come? La tecnologia delsystem consente di salvare enormi moli di dati su server dedicati, a cui gli utenti possono accedere per fruire di contenuti, servizi, film e

