GF Vip 6 | Tommaso Eletti contatta la fidanzata di Gianmaria

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo essere stato eliminato dalla Casaha dovuto lasciare il reality di Alfonso Signorini ma, prima, è stato istruito daAntinolfi per recapitare un messaggio allaGreta Giulia. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme! Stasera, lunedì 27 settembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 amatissimo dal pubblico che ancora una volta terrà milioni di telespettatori incollati Articolo completo: dal blog SoloDonna

Oppure, allo scontro traEletti, primo eliminato del reality, e la sua ex fidanzata ... vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI GFdi Lunedì 27 Settembre: le anticipazioni, ...Dopo l'eliminazione diEletti, il primo concorrente che ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia, torna questa sera l'appuntamento con il Grande Fratello. Tra nomination, amori che nascono, amicizie ...Anche se è uscito per primo dal GF Vip 6, Tommaso Eletti continua a rimanere nelle dinamiche del gioco. Fuori dal programma ha contattato Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, pe ...Seconda eliminazione al Gf Vip 6, in ballo Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino, Nicola Pisu e Miriana Trevisan. La mossa di Soleil Sorge ...