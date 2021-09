Formazioni ufficiali Venezia Torino | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Venezia-Torino, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio, Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric.