Ferlaino | “Maradona sarebbe felice di questo Napoli Spalletti mi ricorda Ottavio Bianchi Vi dico una cosa su De Laurentiis e Insigne”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Corrado, ritiene chedeldi. L’ex presidente degli scudetti ritiene che gli azzurri possano lottare fino alla fine per conquistare il titolo di campioni d’Italia.E ILDICorrado Ferlanino, ex presidente deldi Mardona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microni della trasmissione “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Ecco quanto evidenziato dapiu.com: “Può essere l’anno buono per lo scudetto del. La Juve quest’anno non ha più Cristiano Ronaldo e una difesa con Bonucci e Chiellini che avanzano con l’età. Il Milan dei giovani è da temere, ma forse è un ...

Napoli,fiduciosoha fatto poi un parallelo tra il suo Napoli e quello attuale , ... Infine un pensiero su: " Diego manca a tutti noi. Se non fosse successo quello che è ...Il Milan dei giovani è da temere, ma forse è un po' inesperto e l'Atalanta è una bellissima squadra ma non so quanto possa competere per il vertice", ha proseguito. "? Ci manca ...Corrado Ferlaino, ritiene che Maradona sarebbe felice del Napoli di Spalletti: "Sarebbe venuto allo stadio a goderselo. Diego ci manca" ..."Può essere l'anno buono per lo scudetto del Napoli", è il pensiero dell'ingegnere. "La Juventus quest'anno non ha più Cristiano Ronaldo e una difesa con Bonucci e Chiellini che avanzano con l'età. Il ...