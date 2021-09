Draghi, Macron e il pantano tedesco. Parla Giulio Sapelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Sospesa nel vuoto, a un passo dal precipizio. Appare così la Germania post-Merkel a Giulio Sapelli, storico ed economista dell’Università Statale di Milano. All’indomani del voto che ha aperto una strada per la cancelleria al socialdemocratico Olaf Scholz, i problemi strutturali del Paese sono tutti sul tavolo. Professore, cosa raccontano della Germania queste elezioni? Lanciano un messaggio drammatico: l’impossibilità di un’innovazione politica e sociale, l’incapacità della classe dirigente tedesca di organizzare una successione. La Merkel ha qualche responsabilità? Merkel ha commesso gravi errori. Ha sbagliato a scegliere il primo delfino, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ha sbagliato anche il secondo, Armin Laschet. Un candidato non all’altezza, che ha svelato al mondo il vero punto debole dell’era democristiana. Quale? L’arretramento e il dissesto delle ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Sospesa nel vuoto, a un passo dal precipizio. Appare così la Germania post-Merkel a, storico ed economista dell’Università Statale di Milano. All’indomani del voto che ha aperto una strada per la cancelleria al socialdemocratico Olaf Scholz, i problemi strutturali del Paese sono tutti sul tavolo. Professore, cosa raccontano della Germania queste elezioni? Lanciano un messaggio drammatico: l’impossibilità di un’innovazione politica e sociale, l’incapacità della classe dirigente tedesca di organizzare una successione. La Merkel ha qualche responsabilità? Merkel ha commesso gravi errori. Ha sbagliato a scegliere il primo delfino, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ha sbagliato anche il secondo, Armin Laschet. Un candidato non all’altezza, che ha svelato al mondo il vero punto debole dell’era democristiana. Quale? L’arretramento e il dissesto delle ...

