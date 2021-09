Dinastia Maldini, è il momento di Daniel: chi è l’attaccante (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo il nonno Cesare e il padre Paolo è il suo momento Da tempo si era iniziato a sentire parlare di Daniel Maldini. l’attaccante, porta un cognome pesante ed infatti è il nipote di Cesare, figlio di Paolo e gioca proprio nel Milan, squadra con cui il nonno è papà hanno scritto la storia. Il calciatore, 19 anni, nel weekend ha debuttato da titolare in Serie A e ha segnato il gol del vantaggio dei rossoneri di Pioli contro lo Spezia (12 anni, 3 mesi e 25 giorni dopo il papà). Si tratta della rete in A, 4927 giorni dopo l’ultima del padre Paolo e 21937 dopo l’ultima del nonno. A differenza del resto della famiglia, non gioca in difesa, come il fratello Christian ma in attacco. È cresciuto nel vivaio rossonero e nella primavera, facendo il debutto con la maglia del Milan in Europa League, a dicembre 2020, contro lo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo il nonno Cesare e il padre Paolo è il suoDa tempo si era iniziato a sentire parlare di, porta un cognome pesante ed infatti è il nipote di Cesare, figlio di Paolo e gioca proprio nel Milan, squadra con cui il nonno è papà hanno scritto la storia. Il calciatore, 19 anni, nel weekend ha debuttato da titolare in Serie A e ha segnato il gol del vantaggio dei rossoneri di Pioli contro lo Spezia (12 anni, 3 mesi e 25 giorni dopo il papà). Si tratta della rete in A, 4927 giorni dopo l’ultima del padre Paolo e 21937 dopo l’ultima del nonno. A differenza del resto della famiglia, non gioca in difesa, come il fratello Christian ma in attacco. È cresciuto nel vivaio rossonero e nella primavera, facendo il debutto con la maglia del Milan in Europa League, a dicembre 2020, contro lo ...

giomalago : Una leggenda infinita. Unica. La dinastia #Maldini continua a scrivere la storia: Daniel, ultimo talento della fami… - CB_Ignoranza : Prima da titolare, primo gol. Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare. La dinastia Maldini continua ???? #Milan… - chetempochefa : A 12 anni dall’ultima partita di Paolo Maldini, il figlio Daniel #Maldini gioca per la prima volta come titolare ne… - 361_magazine : Chi è #DanielMaldini - HollandGaeth : Un mio tweet di poco tempo fa per celebrare la 'dinastia footbolera' dei #Maldini ??? -