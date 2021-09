Castlevania Advance Collection | disponibile su Console e PC

(Di lunedì 27 settembre 2021) La, rilasciata inizialmente per Nintendo Switch, è oraanche suPlayStation 4 e Xbox One oltre che su PC (steam). La raccolta contiene quattro dei titoli più apprezzati del brand quali: Circle of the Moon (2001 – GameBoy),: Harmony of Dissonance (2002 – GameBoy),: Aria of Sorrow (2003 – GameBoy) e: Dracula X (una rivisitazione di Vampire’s Kiss uscito nel 1995 per SuperNintendo).è un brand che per i giocatori della vecchia guardia non necessita di presentazioni. Facciamo però una piccola eccezione per le nuove generazioni. ...

Advertising

fantasy_magazin : #Castlevania #CastlevaniaAdvanceCollection di #Konami su #Switch #Playstation #XBox e #PC - GamingToday4 : Castlevania: Advance Collection, la recensione della nuova raccolta Konami - infoitscienza : Castlevania: Advance Collection, la recensione della nuova raccolta Konami – Recensione – Nintendo SwitchVideogioch… - KONAMI_ITA : ?? #Castlevania compie oggi 35 anni! ?? Qual è stato il tuo titolo preferito della celebre serie? ? Ti ricordiamo c… - VideoGamersITA : Castlevania Advance Collection ufficiale, è disponibile su PC, PS4, Xbox e Switch - -

Ultime Notizie dalla rete : Castlevania Advance

Multiplayer.it

Konami ha pubblicato oggi la tanto attesaCollection su Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC. La raccolta include: Circle of the Moon ,: Harmony of Dissonance e: Aria of Sorrow per ...HQ HQ Ieri sera, nel corso del Direct Nintendo, è stata annunciata laCollection . Questa raccolta riunisce quattroclassici (: Circle of the Moon ,: Harmony of Dissonance ,: Aria of Sorrow e ...Castlevania: Advance Collection riporta sugli schermi gli amati capitoli per Game Boy Advance, vediamo come affrontano il test del tempo nella recensione. Considerando quanto ci sia voglia di ...La Castlevania Advance Collection è qui, rivelato da Nintendo nel bel mezzo di un Nintendo Direct a sorpresa il 23 settembre ...