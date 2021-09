Cashback | tagli in arrivo per i 1 500€ di novembre?

Leggi su consumatore

(Di lunedì 27 settembre 2021), arriva la mazzata di fine anno prima della chiusura? La notizia riguarda i 1.500 euro attesi da moltissimi italiani Altri due mesi di attesa ancora, dopo di che scopriremo finalmente come finirà il discorsorelativo a questo 2021. Perché più ci si avvicina alla data cerchiata in rosso per il bottino da 1.500 L'articolo proviene da Consumatore.com.