Bucciantini: "Il Napoli può vincere lo Scudetto per due motivi. Con Osimhen è tutto più facile" (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervenuto come ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini ha parlato dell'avvio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli è una delle squadre meglio riuscite del campionato perché era già pronta. Attacca bene, difende meglio: in questo momento, il Napoli è un'armonia. Ieri sera al Club (trasmissione targata Sky Sport, ndr) abbiamo parlato per mezz'ora dei partenopei. Ognuno doveva portare un suo punto di forza: c'è chi si è soffermato sulla sua spina dorsale, chi su Spalletti, chi su altro ancora. Io ho parlato della buona gestione economica da parte della società, che è riuscita ad acquistare ottimi giocatori, trattenere i migliori e pagare i loro stipendi. Il Napoli si è potuto anche permettere di scegliere ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervenuto come ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Marcoha parlato dell'avvio di stagione deldi Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni: "Ilè una delle squadre meglio riuscite del campionato perché era già pronta. Attacca bene, difende meglio: in questo momento, ilè un'armonia. Ieri sera al Club (trasmissione targata Sky Sport, ndr) abbiamo parlato per mezz'ora dei partenopei. Ognuno doveva portare un suo punto di forza: c'è chi si è soffermato sulla sua spina dorsale, chi su Spalletti, chi su altro ancora. Io ho parlato della buona gestione economica da parte della società, che è riuscita ad acquistare ottimi giocatori, trattenere i migliori e pagare i loro stipendi. Ilsi è potuto anche permettere di scegliere ...

