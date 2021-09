Bianchi | ”Il Napoli ha operato bene mantenendo lo stesso organico Su Osimhen…”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 27 settembre 2021): “Non mi sorprende ila punteggio pieno. Osimhen va lasciato senza pressione e libero di sbagliare” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ottavio, allenatore, per parlare del, di Osimhen e di altro. Queste le sue parole: ILHA“Non mi sorprende ila punteggio pieno, la società halomentre le altre hanno cambiato. -afferma-Poi c’è stata una stagione anomala per via del COVID-19 e per il post Europei e Copa America. Chi ha mantenuto lo...