Atletica, il 3 ottobre si corre la ‘Appia Run’ (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Domenica 3 ottobre, con partenza alle ore 9, si svolgerà la ‘Roma Appia Run’, una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino. Una manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da Acsi con la collaborazione di Acsi Italia Atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato allo Sport, Regione Lazio, Coni e Fidal. “Sono state settimane complesse per l’organizzazione della manifestazione- dichiara il presidente di Acsi Italia Atletica Roberto De Benedittis- ma con la collaborazione di tutti, siamo riusciti a far ripartire una delle manifestazioni più amate dai podisti. Tutto si svolgerà secondo i protocolli anti Covid, nella massima sicurezza.” “Sarà una bella giornata ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Domenica 3, con partenza alle ore 9, si svolgerà la ‘Roma Appia, una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino. Una manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da Acsi con la collaborazione di Acsi Italiae di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato allo Sport, Regione Lazio, Coni e Fidal. “Sono state settimane complesse per l’organizzazione della manifestazione- dichiara il presidente di Acsi ItaliaRoberto De Benedittis- ma con la collaborazione di tutti, siamo riusciti a far ripartire una delle manifestazioni più amate dai podisti. Tutto si svolgerà secondo i protocolli anti Covid, nella massima sicurezza.” “Sarà una bella giornata ...

uispfirenze : ?? ATLETICA Maratona Del Mugello ?? Domenica 3 ottobre #sportpertutti #podismo Calendario #UISP Firenze Atletica ??… - itscloudyhere_ : Oltre che dal responsabile arbitri. Giuro che non sono pazza è solo che sto cercando di inseguire una carriera nell… - MonrealeNews : I campionati italiani individuali e per Regioni su pista Cadetti si terranno a Parma il 2 e 3 ottobre - bestpartofdream : @Permalosa7 Questo lo abbiamo preso era in barca con i figli, ha saltato tutta la preparazione atletica, questo lo… - planelli : INIZIAMO SU MARTINA FRANCA ???? 4 OTTOBRE 2021???? Martina Franca diventerà il centro di interesse per la Preparazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica ottobre Atletica giovanile al Campo "Franco Guidozzi" di Tarquinia ... che vedrà la sua fase finale a Roma il 10 ottobre con la disputa di un incontro regionale per ... Ottima , come sempre, l'organizzazione dell'Atletica 90 Tarquinia che ha premiato tutti i partecipanti ...

Atletica: Nei regionali Ragazzi su pista Calvesi e Pont Donnas 8 successi a testa ...di considerare esaurita la stagione outdoor su pista restano i campionati regionali di staffette che vedranno impegnate tutte le categorie a partire dai Cadetti e che si terranno sabato 9 ottobre, ...

Atletica, il 3 ottobre si corre la 'Appia Run' - RomaDailyNews RomaDailyNews Atletica giovanile al Campo “Franco Guidozzi” di Tarquinia NewTuscia – TARQUINIA – Bellissimo pomeriggio dedicato all’atletica giovanile al Campo “Franco Guidozzi” di Tarquinia Sabato 25 settembre. Con un ...

Atletica, nella Marca il campionato regionale Ragazzi SAN BIAGIO - Doppietta del Csi Atl. Provincia di Vicenza nel campionato regionale ragazzi di società su pista, andato in scena nel pomeriggio a San Biagio di Callalta.

... che vedrà la sua fase finale a Roma il 10con la disputa di un incontro regionale per ... Ottima , come sempre, l'organizzazione dell'90 Tarquinia che ha premiato tutti i partecipanti ......di considerare esaurita la stagione outdoor su pista restano i campionati regionali di staffette che vedranno impegnate tutte le categorie a partire dai Cadetti e che si terranno sabato 9, ...NewTuscia – TARQUINIA – Bellissimo pomeriggio dedicato all’atletica giovanile al Campo “Franco Guidozzi” di Tarquinia Sabato 25 settembre. Con un ...SAN BIAGIO - Doppietta del Csi Atl. Provincia di Vicenza nel campionato regionale ragazzi di società su pista, andato in scena nel pomeriggio a San Biagio di Callalta.