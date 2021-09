Atalanta: Muriel in parte con il gruppo, Palomino a parte (Di lunedì 27 settembre 2021) Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista della partita di mercoledì al Gewiss Stadium contro lo Young Boys per la seconda giornata della UEFA Champions League 2021-2022. Muriel ha fatto una parte dell’allenamento con il gruppo, mentre Palomino ha lavorato a parte dopo l’infortunio di sabato a San Siro. Domani, martedì 28 settembre, la preparazione proseguirà al Centro Bortolotti con una seduta al pomeriggio (i primi quindici minuti saranno aperti ai media) Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista della partita di mercoledì al Gewiss Stadium contro lo Young Boys per la seconda giornata della UEFA Champions League 2021-2022.ha fatto unadell’allenamento con il, mentreha lavorato adopo l’infortunio di sabato a San Siro. Domani, martedì 28 settembre, la preparazione proseguirà al Centro Bortolotti con una seduta al pomeriggio (i primi quindici minuti saranno aperti ai media)

