Un Alaphilippe Mondiale

(Di domenica 26 settembre 2021) Julianè un accumulo ciclistico. È una sommatoria che tende all’esponenziale. È barocco, quasi rococò, se ne frega della pulizia, della miseria del calcolo per sottrazione. Se non basta uno scatto ne fa due. Se non ne bastano due, ne fa quattro. Se non ne bastano quattro ne fa sedici. Prima o poi quello buono si palesa nel miglior modo possibile, quello che si stringe nella meraviglia della solitudine, del nulla attorno, dell’uomo solo al comando. A Lovanio, aldi ciclismo 2021, la solitudine l’ha cercata a una cinquantina di chilometri dall’arrivo. L’ha trovata a ventidue chilometri dalla conclusione. Nel mezzo trenta chilometri di attese e tentativi, di strappi trasformati in prosceni, in abbozzi di soliloqui. Sapeva benissimo il francese che non poteva che andare così, che un percorso del genere era un invito irrinunciabile ...