Tornano “Le Iene” | ecco da quando

(Di domenica 26 settembre 2021) MILANO – Dal prossimo 5 ottobre torneranno su Italia 1 “Le”, pronte per cominciare una nuova stagione televisiva. Quest’anno ci sarà un importante cambiamento: accanto a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band, confermatissimi, si alterneranno infatti ben 10 presenze femminili, che andranno a sostituire Alessia Marcuzzi, apparsa al fianco di Savino nelle ultime edizioni. Le donne in questione che vedremo in onda dal 5 ottobre sono Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Al momento l’appuntamento con “Le” dovrebbe essere ogni martedì, e non (come avvenuto negli ultimi anni) due volte a settimana. L'articolo L'Opinionista.

CIAfra73 : Programmazione dal 3 al 9 ottobre 2021 Rai e Mediaset. Arriva Mystery Land, tornano in onda Le Iene, Che tempo che…

Le, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici (ma c'è una regina) Non mancherano gli inviati storicigli inviati storici, tra cui Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max ...