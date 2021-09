Superbike, Razgatlioglu sconfigge Rea in gara-1 nel GP di Spagna e va a +6 nel Mondiale. 3° Redding (Di domenica 26 settembre 2021) Toprak Razgatlioglu torna a vincere e conserva la leadership del Mondiale Superbike 2021, aggiudicandosi il successo in gara-1 a Jerez de la Frontera grazie ad una bellissima progressione. Il turco della Yamaha ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte di manche, scavalcando il rivale Jonathan Rea e piazzando l’allungo decisivo negli ultimi giri. Si tratta della nona vittoria stagionale (e 14ma in carriera) per Razgatlioglu, che allunga a +6 in testa alla classifica generale su Rea quando mancano un totale di 10 manche al termine del campionato. Completa il podio di gara-1 del Gran Premio di Spagna la Ducati ufficiale di Scott Redding, autore di una buona rimonta e capace di scavalcare la Yamaha di Andrea Locatelli proprio durante ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Topraktorna a vincere e conserva la leadership del2021, aggiudicandosi il successo in-1 a Jerez de la Frontera grazie ad una bellissima progressione. Il turco della Yamaha ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte di manche, scavalcando il rivale Jonathan Rea e piazzando l’allungo decisivo negli ultimi giri. Si tratta della nona vittoria stagionale (e 14ma in carriera) per, che allunga a +6 in testa alla classifica generale su Rea quando mancano un totale di 10 manche al termine del campionato. Completa il podio di-1 del Gran Premio dila Ducati ufficiale di Scott, autore di una buona rimonta e capace di scavalcare la Yamaha di Andrea Locatelli proprio durante ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Niente da fare per Jonathan #Rea: il rivale Toprak #Razgatlioglu si prende gara 1 #Superbike a #Jerez e… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: Rea e Razgatlioglu battagliano per la prima posizione! Locatelli terzo! -… - SkySportMotoGP : La Superbike riparte dopo lo stop di ieri per l'incidente di Dean Berta Vinales Tutto pronto per Gara 1, con Razgat… - Reemul64 : RT @corsedimoto: SUPERBIKE LIVE -Gara-1 del round J#erez. Segui la diretta con aggiornamenti, tempi e classifica in tempo reale. Riparte la… - corsedimoto : SUPERBIKE LIVE -Gara-1 del round J#erez. Segui la diretta con aggiornamenti, tempi e classifica in tempo reale. Rip… -