Sarri: “La Lazio è uscita in 6-7 occasioni come piace a me. Qui si può lavorare bene, ci siamo adattati noi con qualche sofferenza” (Di domenica 26 settembre 2021) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato il successo del derby di Roma. Queste le sue parole: “Foto con l’aquila? L’ho trovata lì per caso. Olympia dorme dietro la mia stanza a Formello e ogni tanto la sento”. Su Milinkovic: “Ne avevo parlato ai ragazzi in questi giorni. Mi sembravano troppo bloccati nel pensare. Gli ho detto di essere più liberi. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere liberi. Buona prestazione difensiva ma abbiamo preso due gol da palla ferma”. Palle inattive? “Ieri abbiamo provato i calci d’angolo, loro hanno grandi saltatori. Non è stato semplice. Veretout ha messo dentro due/tre angoli stupendi. siamo andati in difficoltà nonostante anche noi avessimo grandi saltatori come Ciro e Sergej in quella zona”. Sarrismo e lavoro? “Ogni squadra deve plasmare il suo modo di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Maurizio, tecnico della, ha analizzato il successo del derby di Roma. Queste le sue parole: “Foto con l’aquila? L’ho trovata lì per caso. Olympia dorme dietro la mia stanza a Formello e ogni tanto la sento”. Su Milinkovic: “Ne avevo parlato ai ragazzi in questi giorni. Mi sembravano troppo bloccati nel pensare. Gli ho detto di essere più liberi. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere liberi. Buona prestazione difensiva ma abbiamo preso due gol da palla ferma”. Palle inattive? “Ieri abbiamo provato i calci d’angolo, loro hanno grandi saltatori. Non è stato semplice. Veretout ha messo dentro due/tre angoli stupendi.andati in difficoltà nonostante anche noi avessimo grandi saltatoriCiro e Sergej in quella zona”.smo e lavoro? “Ogni squadra deve plasmare il suo modo di ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Questa partita ti muove qualcosa nello stomaco, non è normale e si avverte. Sarebbe bello giocarla al 100… - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - DiMarzio : La #Lazio si aggiudica il derby: l'esultanza di #Sarri sotto la curva con l'aquila #Olimpia - Gianluc96955001 : RT @m_biancoceleste: #Sarri: 'Qui si lavora benissimo. Al livello di emotività, non pensavo che il #derby ti desse questa adrenalina e ques… - Robertuss16 : @MaryDiDio2 Sarri è un bravissimo allenatore, solo che non era fatto per allenare la Juve per la Lazio è tanta roba -