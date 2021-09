“Questo è troppo”: lo sfogo di Mourinho a Dazn dopo il derby (Di domenica 26 settembre 2021) La Roma cade nel derby contro la Lazio, ma José Mourinho si sfoga nel post gara ai microfoni di Dazn: “Arbitro e VAR hanno sbagliato”. José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco quanto dichiarato nel post gara: “Quello che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 settembre 2021) La Roma cade nelcontro la Lazio, ma Josési sfoga nel post gara ai microfoni di: “Arbitro e VAR hanno sbagliato”. José, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘la sconfitta nelcontro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco quanto dichiarato nel post gara: “Quello chearticolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

elio_vito : I #Referendum servono. La #Svizzera???? dice sì ai matrimoni egualitari??. Ora tocca all’Italia???? ma i partiti sentono… - AndreaBricchi77 : Quindi un ex portiere del Milan insieme a un ex lavapiatti volevano andare alla Juventus e hanno fatto tutta questa… - sole24ore : Grandi personaggi dell’innovazione informatica, tra gli altri Steve Jobs, riconosceranno il proprio debito verso il… - CekFor : RT @ambragaravaglia: -È troppo tardi per questo volo, il check-in è già chiuso. -Ma mancano ancora 25 minuti. -Il check-in chiude 45 minu… - Annalis34343675 : @iomeebeatrice @fxIsegxd Matteo è troppo adorabile, sono felice che abbia partecipato a questo torneo ?? -