Per le madri disoccupate che studiano ecco in aiuto le babysitter a scuola (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - La babysitter arriva a scuola per aiutare le mamme che studiano. Accade a Torino, nel quartiere Mirafiori, dove le madri disoccupate potranno tornare sui banchi per prendere la licenza media, portando con sé i figli. I bimbi staranno in una stanza a fianco all'aula guardati da due educatrici e due tirocinanti dell'Università di Torino. L'iniziativa si chiama ‘Non solo mamma' la prima parte del progetto “Percorsi di cultura circolare. Sostenibilità, competenze, solidarietà” che è promossa dall'associazione dei sardi Antonio Gramsci e dalla Fitel Piemonte. Si parte a inizio ottobre con una classe di quindici donne straniere che seguiranno le lezioni al Centro per l'istruzione degli adulti nei locali di una ex scuola materna. In seguito, poi, sono previsti seminari e corsi anche per ... Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Laarriva aper aiutare le mamme che. Accade a Torino, nel quartiere Mirafiori, dove lepotranno tornare sui banchi per prendere la licenza media, portando con sé i figli. I bimbi staranno in una stanza a fianco all'aula guardati da due educatrici e due tirocinanti dell'Università di Torino. L'iniziativa si chiama ‘Non solo mamma' la prima parte del progetto “Percorsi di cultura circolare. Sostenibilità, competenze, solidarietà” che è promossa dall'associazione dei sardi Antonio Gramsci e dalla Fitel Piemonte. Si parte a inizio ottobre con una classe di quindici donne straniere che seguiranno le lezioni al Centro per l'istruzione degli adulti nei locali di una exmaterna. In seguito, poi, sono previsti seminari e corsi anche per ...

Advertising

_Nico_Piro_ : 'Le donne hanno gli stessi diritti. Chi sono questi talebani per togliere a noi questa opportunità e i diritti?!? L… - sulsitodisimone : Per le madri disoccupate che studiano ecco in aiuto le babysitter a scuola - Agenzia_Italia : Per le madri disoccupate che studiano ecco in aiuto le babysitter a scuola - AristarcoScann1 : RT @s_corradino: Patrizia è la mamma di #FedericoAldrovandi ucciso il 25 settembre di 16 anni fa durante un controllo di polizia. Ricordiam… - msantarella : RT @s_corradino: Patrizia è la mamma di #FedericoAldrovandi ucciso il 25 settembre di 16 anni fa durante un controllo di polizia. Ricordiam… -