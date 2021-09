Palù (Aifa): "Per la terza dose a tutti si deciderà in base alla curva dei contagi" (Di domenica 26 settembre 2021) “terza dose anti-Covid a tutta la popolazione? Dipenderà dall’andamento della curva epidemica nel Paese, dalla circolazione globale del virus e dalla durata dell’immunità sia naturale sia artificialmente acquisita con la vaccinazione nei vari strati di popolazione”. A parlare alCorriere della Seraè Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ed esponente del Cts. Palù prosegue: “Gli studi sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale e alla possibilità di infettarsi. Ricordo però che gli attuali vaccini, allestiti contro un virus in circolazione ormai da due anni, sono ancora efficacissimi nel proteggerci dal Covid grave e dall’evento letale”. E ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “anti-Covid a tutta la popolazione? Dipenderà dall’andamento dellaepidemica nel Paese, dcircolazione globale del virus e ddurata dell’immunità sia naturale sia artificialmente acquisita con la vaccinazione nei vari strati di popolazione”. A parlare alCorriere della Seraè Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco () ed esponente del Cts.prosegue: “Gli studi sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale epossibilità di infettarsi. Ricordo però che gli attuali vaccini, allestiti contro un virus in circolazione ormai da due anni, sono ancora efficacissimi nel proteggerci dal Covid grave e dall’evento letale”. E ...

