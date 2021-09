“Oh questo qui muore!”. Tu sì que vales, panico in studio: paura per il concorrente della scuderia Scotti (Di domenica 26 settembre 2021) Una puntata stratosferica quella del 25 settembre di Tu sì que vales. Come sempre d’altronde! Diversi i momenti che hanno tenuto attaccati i telespettatori alla tv. Una dei tanti di ieri sera, quello del cantante contorsionista della scuderia di Gerry Scotti. Durante la “Corrida” riveduta e corretta di Canale 5 che per sera ha sfidato direttamente Amadeus e il suo show musicale all’Arena di Verona su Rai1, c’era un ospite speciale. Ma durante la performance Gerry Scotti e Maria De Filippi tremano, letteralmente, per le sorti e la salute di un concorrente che si definisce cantante e contorsionista. Il giovane della scuderia Scotti comincia sulle note di una canzone di Gigi D’Alessio e dopo essere stato preso nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Una puntata stratosferica quella del 25 settembre di Tu sì que. Come sempre d’altronde! Diversi i momenti che hanno tenuto attaccati i telespettatori alla tv. Una dei tanti di ieri sera, quello del cantante contorsionistadi Gerry. Durante la “Corrida” riveduta e corretta di Canale 5 che per sera ha sfidato direttamente Amadeus e il suo show musicale all’Arena di Verona su Rai1, c’era un ospite speciale. Ma durante la performance Gerrye Maria De Filippi tremano, letteralmente, per le sorti e la salute di unche si definisce cantante e contorsionista. Il giovanecomincia sulle note di una canzone di Gigi D’Alessio e dopo essere stato preso nella ...

Advertising

borghi_claudio : @polpetine No qui è semplice, chi prende più voti passa e se letta perde sparisce, per cui in questo caso non c'è s… - GiovaAlbanese : 7??1?? tiri totali fin qui ?? 2??5?? nello specchio della porta ?? 7?? reti fatte ?????????????? ?? La prima… - CarmenConsoli : Albe e tramonti si alternano all'orizzonte. Tanta vita passata e tanta a venire. Ora è tutta qui, in questo disco:… - annetteakuma : RT @Iperborea_: gli autori le dicono “Carlota, questo argomento, per Josè Maria e per te, per il bene di entrambi, non deve uscire da qui”.… - spud85 : RT @LucaBurnout: “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui. Il green pass italiano è illegittimo. Dobbiamo un… -