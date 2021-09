Mourinho: “Da 1-1 a 2-0 per la Lazio, era rigore su Zaniolo. E Leiva andava espulso. L’arbitro ha sbagliato tanto” (Di domenica 26 settembre 2021) Mastica amaro José Mourinho al termine del derby perso contro la Lazio. Il tecnico della Roma esordisce, a Dazn, attaccando L’arbitro, in particolare su un episodio che ha portato la Roma dal possibile pareggio alla sconfitta: “Da 1-1 a 2-0 per la Lazio, era rigore su Zaniolo. E Leiva andava espulso. L’arbitro ha sbagliato tanto. Dispiace perchè poi la gara è stata segnata, nonostante noi avessimo provato di tutto per riaprirla”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Mastica amaro Joséal termine del derby perso contro la. Il tecnico della Roma esordisce, a Dazn, attaccando, in particolare su un episodio che ha portato la Roma dal possibile pareggio alla sconfitta: “Da 1-1 a 2-0 per la, erasu. Eha. Dispiace perchè poi la gara è stata segnata, nonostante noi avessimo provato di tutto per riaprirla”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

