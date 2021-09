Mondiali Ciclismo 2021, Michael Valgren: “Sono felicissimo del podio. In tanti pensavano che non avrei dovuto essere qui” (Di domenica 26 settembre 2021) Il danese Michael Valgren ha conquistato il terzo posto ai Mondiali di Ciclismo che si Sono corsi in Belgio. Un risultato fantastico quello del corridore della EF-Education Nippo che mette così in luce le sue qualità. “Ho corso senza stress nonostante le ultime vittorie mi rendessero uno dei favoriti. Ho pensato a godermi la gara e quando era il momento Sono riuscito a rispondere bene entrando nelle azioni decisive. Sono felicissimo per me e il mio team, conquistare un podio ai Mondiali per me è un sogno che diventa realtà“. Valgren bel post gara ha tirato una stoccata anche ai detrattori che non lo avrebbero voluto in squadra per i Mondiali: “In tanti ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Il daneseha conquistato il terzo posto aidiche sicorsi in Belgio. Un risultato fantastico quello del corridore della EF-Education Nippo che mette così in luce le sue qualità. “Ho corso senza stress nonostante le ultime vittorie mi rendessero uno dei favoriti. Ho pensato a godermi la gara e quando era il momentoriuscito a rispondere bene entrando nelle azioni decisive.per me e il mio team, conquistare unaiper me è un sogno che diventa realtà“.bel post gara ha tirato una stoccata anche ai detrattori che non lo avrebbero voluto in squadra per i: “In...

