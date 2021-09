Mi inc***o | faccio una carneficina Lo scherzo a Sabrina Ferilli finisce in disgrazia | rabbia vera

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) Loè bello se dura poco. Nella vita e pure in tv., giurata di Tu si que vales, si arcon un ospite della "Corrida" di Canale 5 e in studio volano parole inaspettatamente dure. Torna l'ometto vestito di rosso che nel corso della prima puntata era stato preso letteralmente a frustate dalla, particolarmente infastidita. Nella seconda puntata, altro screzio.viene bersagliata con delle palline e l'attrice romana, famosa anche per le sue battute brusche eci, la prende sul personale: "Guarda che mi inca***o euna". Il "gioco" con lanella parte della vittima sacrificale è uno dei momenti più divertenti di Tu ...