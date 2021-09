Luca Argentero scrive a Terence Hill “Da Doc a Don …”, il web si commuove (Di domenica 26 settembre 2021) Sono trascorsi alcuni giorni da quando il noto attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Mario Girotti, conosciuto con lo pseudonimo Terence Hill, ha terminato le riprese di Don Matteo. L’attore dopo tanti anni ha deciso di mettere la parola fine a questo particolare ed importante capitolo della sua vita ma il suo addio alla fiction ha colpito davvero tutti. E quindi i telespettatori ma anche molti colleghi. Tra coloro che hanno voluto condividere una dolce dedica rivolta proprio a Terence Hill vi troviamo Luca Argentero. L’attore lo ha fatto tramite un messaggio video che è stato condiviso sulla pagina Instagram di TV Sorrisi e Canzoni. Terence Hill lascia Don Matteo È stata trasmessa per la prima volta il 7 gennaio ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 settembre 2021) Sono trascorsi alcuni giorni da quando il noto attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Mario Girotti, conosciuto con lo pseudonimo, ha terminato le riprese di Don Matteo. L’attore dopo tanti anni ha deciso di mettere la parola fine a questo particolare ed importante capitolo della sua vita ma il suo addio alla fiction ha colpito davvero tutti. E quindi i telespettatori ma anche molti colleghi. Tra coloro che hanno voluto condividere una dolce dedica rivolta proprio avi troviamo. L’attore lo ha fatto tramite un messaggio video che è stato condiviso sulla pagina Instagram di TV Sorrisi e Canzoni.lascia Don Matteo È stata trasmessa per la prima volta il 7 gennaio ...

