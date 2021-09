Lazio – Roma, 3-2: la città si tinge di biancoceleste (Di domenica 26 settembre 2021) Lazio – Roma termina 3-2. Il derby capitolino era una delle partite in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A. La gara che si è disputata all’Olimpico è stata molto accesa, ma alla fine hanno trionfato i biancocelesti. Entrambe le squadre hanno lottato per la vittoria che è andata alla formazione di Sarri. Quali le azioni salienti? Signori elogia Osimhen e si esprime sulla Lazio Lazio – Roma, 3-2: com’è andata la partita? La Lazio vince il derby contro la Roma, in uno stadio Olimpico colorato dai tifosi di entrambe le fazioni. Questa vittoria è molto importante per i biancocelesti in quanto incassano tre punti pesanti per la classifica e una vittoria utile per l’umore. La partita è stata molto combattuta perchè entrambe le formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021)termina 3-2. Il derby capitolino era una delle partite in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A. La gara che si è disputata all’Olimpico è stata molto accesa, ma alla fine hanno trionfato i biancocelesti. Entrambe le squadre hanno lottato per la vittoria che è andata alla formazione di Sarri. Quali le azioni salienti? Signori elogia Osimhen e si esprime sulla, 3-2: com’è andata la partita? Lavince il derby contro la, in uno stadio Olimpico colorato dai tifosi di entrambe le fazioni. Questa vittoria è molto importante per i biancocelesti in quanto incassano tre punti pesanti per la classifica e una vittoria utile per l’umore. La partita è stata molto combattuta perchè entrambe le formazioni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - rs67496158 : RT @HooligansTV_eu: Italy. 26.09.2021, ???? Lazio - AS Roma. Photo: Curva Sud Roma. - marcoleeno8 : La Lazio ha vinto, ma Dazn parla solo della Roma che ha perso. Ve brucia eh? -