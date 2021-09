La Juventus batte 3 - 2 la Sampdoria ma perde Dybala (Di domenica 26 settembre 2021) La Juventus vince soffrendo la sua seconda partita di fila battendo allo Stadium la Sampdoria per 3 - 2. I bianconeri sono però in ansia per Dybala , uscito per un infortunio muscolare che potrebbe ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 26 settembre 2021) Lavince soffrendo la sua seconda partita di filando allo Stadium laper 3 - 2. I bianconeri sono però in ansia per, uscito per un infortunio muscolare che potrebbe ...

Advertising

Corriere : La Juventus batte 3-2 la Samp. Dybala esce in lacrime: prima il gol e poi l’infortunio - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: La Juventus batte 3-2 la Samp. Dybala esce in lacrime: prima il gol e poi l’infortunio - infoitsport : Anticipo Serie A. Partita combattuta allo Stadium: alla fine la Juventus batte la Sampdoria 3-2 - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: la Juve batte la Sampdoria, si giocano tre partite #Finoallafine #Forzajuve… - withoutidenti14 : #juventssampdoria la juventus batte la Sampdoria x 3-2,partita in discesa (sembrava),ma la juve di quest'anno sa co… -