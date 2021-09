Germania, la lunga notte. In proiezioni, Spd e Cdu - Csu separati da meno del - 2% (Di domenica 26 settembre 2021) Dalle proiezioni sul voto per il dopo Merkel, testa a testa tra il socialdemocratico Scholz e il cristiano democratico Laschet. Entrambi rivendicano la vittoria. Calo del 9% dal 2017 per Cdu, ma ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 settembre 2021) Dallesul voto per il dopo Merkel, testa a testa tra il socialdemocratico Scholz e il cristiano democratico Laschet. Entrambi rivendicano la vittoria. Calo del 9% dal 2017 per Cdu, ma ...

RaiNews : #elezioni #Germania, #Scholz: 'Sarà una lunga serata, ma è comunque chiaro che i cittadini vogliano un cambiamento,… - lorepregliasco : Per ora mi sembra che gli scenari più probabili siano coalizione semaforo (SPD-FDP-Verdi) o coalizione Giamaica (CD… - wagjuer : RT @RaiNews: #elezioni #Germania, #Scholz: 'Sarà una lunga serata, ma è comunque chiaro che i cittadini vogliano un cambiamento, e che il p… - dariodangelo91 : #Scholz rivendica la cancelleria: 'Sono contento del risultato. Sarà una lunga serata, ma è comunque chiaro che i c… - NascHome : RT @enrico_farda: Oggi in #Germania elezioni per decidere il dopo #Merkel: 16 anni di guida sicura e progresso civile ed economico. Se in I… -