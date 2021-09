Germania, elezioni: Spd avanti col 26%, segue Cdu con il 24%, i primi exit poll (Di domenica 26 settembre 2021) I più recenti exit poll, pubblicati dal canale tv pubblico, ZDF, danno in vantaggio è l'Spd di Olaf Scholz al 26%, seguito dall'Unione di Armin Laschet al 24% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) I più recenti, pubblicati dal canale tv pubblico, ZDF, danno in vantaggio è l'Spd di Olaf Scholz al 26%, seguito dall'Unione di Armin Laschet al 24% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - AndreaGerli : RT @veronicaRAN24: Le elezioni in #Germania - l'era post Merkel prende forma alle urne @RaiNews con i corrispondenti Rino Pellino e @barbar… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: I primi exit poll sulle elezioni in Germania -