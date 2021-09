GdS – Inter | Handanovic trasmette insicurezza | pochi alti e troppi bassi

(Di domenica 26 settembre 2021) Samirsul banco degli imputati dopo-Atalanta La partita contro la Fiorentina aveva dissipato qualche nuvola grigia, ma quella di ieri contro l’Atalanta ha riportato il nuvoloso sulla testa di Samir. Il portiere nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, non riesce are la necessaria sicurezza al reparto arretrato e ormai la sensazione è che ogni tiro avversario possa finire nel sette. “Una sensazione disparsa: in questa ultima fase di carriera, Handa preferisce “battezzare” le conclusioni nemiche, evita i tuffi che non sono strettamente necessari e ciò porta spesso San Siro a trattenere il respiro. Questo passo indietro di Samir arriva dopo che con la Fiorentina lo sloveno era tornato alle altezze migliori”. “La sensazione diffusa in casa ...

Advertising

infoitsport : GdS – Un’Inter-Atalanta da Premier League. “Pianti e rimpianti ma la morale è una” - infoitsport : Inter-Atalanta, pagelle GdS: “Barella show, Calhanoglu il peggiore ma altri due insufficienti” - it_inter : Questo di #Handanovic è l'ultimo giro di giostra nerazzurra, il contratto scadrà a fine stagione e da quel momento… - lNTERISTAAA : RT @it_inter: L'Inter torna pazza, a San Siro contro l'Atalanta un incredibile pareggio: quattro reti, pali, rigore sbagliato da #Dimarco e… - it_inter : L'Inter torna pazza, a San Siro contro l'Atalanta un incredibile pareggio: quattro reti, pali, rigore sbagliato da… -

Ultime Notizie dalla rete : GdS Inter

passioneinter.com

Qualora non si dovesse arrivare al rinnovo l'perderebbe il giocatore a parametro zero, subendo così un danno duplice. Va forse in questa direzione l'interesse per un giocatore che agisce in ...Oggi pomeriggio, a Trigoria, le due squadre si ritrovano di fronte, con stati d'animo e risultati della prima giornata opposti: se la squadra di Pistolesi ha ceduto 3 - 0 all'ambiziosadi Rita ...Quattro gol (anzi cinque), traverse, pali, doppio Var, e il pubblico come ai bei tempi. Poi l’Inter chiama in avanti l’Atalanta e, quando è lunga, la infila con entrate in velocità da dietro. Apre cos ...In casa Inter è tempo di analisi e riflessioni dopo il 2-2 contro l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport assegna tre insufficienze. In casa Inter è tempo di analisi e riflessioni dopo il 2-2 contro l'Ata ...