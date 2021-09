F1, Hamilton conquista il Gp di Russia e segna il record di 100 vittorie (Di domenica 26 settembre 2021) Lewis Hamilton vince il Gp di Russia su Mercedes, raggiungendo il traguardo di 100 vittorie in Formula Uno. Sul podio del gran premio di Sochi salgono Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Quarto posto per Daniel Ricciardo (McLaren), quinto per Valtteri Bottas (Mercedes), sesto Fernando Alonso (Alpine). Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 26 settembre 2021) Lewisvince il Gp disu Mercedes, raggiungendo il traguardo di 100in Formula Uno. Sul podio del gran premio di Sochi salgono Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Quarto posto per Daniel Ricciardo (McLaren), quinto per Valtteri Bottas (Mercedes), sesto Fernando Alonso (Alpine). Funweek.

