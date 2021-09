Coronavirus in Toscana: 7 morti (5 donne e 2 uomini), oggi 26 settembre. E 263 contagi (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 7 i morti per Coronavirus di oggi, 26 settembre 2021, in Toscana. Si tratta di 5 donne e 2 uomini con età media di 80 anni. Risiedevano a Firenze (2), Pistoia (2), Arezzo (2) e Pisa. Mentre sono 263 i nuovi contagiati (257 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni (24% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 7 iperdi, 262021, in. Si tratta di 5e 2con età media di 80 anni. Risiedevano a Firenze (2), Pistoia (2), Arezzo (2) e Pisa. Mentre sono 263 i nuoviati (257 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni (24% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

