Chi è Francesco Merola, figlio minore di Mario e suo unico "erede" sul piano musicale? (Di domenica 26 settembre 2021) Morto nel 2006, Mario Merola è stato uno dei più grandi artisti prodotti da Napoli, che la napoletanità ha portato in auge (assieme alla sceneggiata, che per primo portò fuori dal palcoscenico – diventando a tutti gli effetti prodotto culturale audiovisivo). Sposatosi con Rosa Serrapiglia nell'aprile del '64, ha avuto tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco. I due maschi hanno sempre lavorato nell'ambito musicale, con Michele Roberto nelle vesti di organizzatore mentre Francesco si è dato al canto – vincendo assieme al padre il Festival di Napoli del 2001 con il brano 'L'urdemo emigrante' ('L'ultimo emigrante'). Ma parliamo più nel dettaglio del figlio minore che ha seguito le orme del padre, Francesco. Nato a Napoli l'8 settembre 1970, è ...

