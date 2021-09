Cagliari, Mazzarri: “Abbiamo concesso poco ad una macchina da guerra” (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Di fronte avevamo la migliore squadra del campionato in questo momento, sta facendo 4/5 gol a tutti”. Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, è intervenuto in occasione della consueta intervista post partita ai microfoni di Dazn. “Se pensiamo questo, il Cagliari ha fatto una grande partita difensiva. Ci è mancata concretezza, Abbiamo concesso meno del previsto ad una macchina da guerra. Abbiamo sbagliato la marcatura su Osimhen, il primo tempo poteva finire 0-0. Nel secondo tempo Abbiamo concesso un rigore ingenuo che ci ha tagliato le gambe. “Abbiamo fatto una bella partita – continua l’allenatore – , una prestazione come quella vista con la Lazio, non come ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Di fronte avevamo la migliore squadra del campionato in questo momento, sta facendo 4/5 gol a tutti”. Walter, allenatore del, è intervenuto in occasione della consueta intervista post partita ai microfoni di Dazn. “Se pensiamo questo, ilha fatto una grande partita difensiva. Ci è mancata concretezza,meno del previsto ad unadasbagliato la marcatura su Osimhen, il primo tempo poteva finire 0-0. Nel secondo tempoun rigore ingenuo che ci ha tagliato le gambe. “fatto una bella partita – continua l’allenatore – , una prestazione come quella vista con la Lazio, non come ...

